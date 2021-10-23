Giriş Tarihi: 23.10.2021 07:37Son Güncelleme: 23.10.2021 07:37
"Yüzüklerin Efendisi" film serisinde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışması 22 Ekim 2021 Cuma akşamı ATV ekranlarına geldi. Reyting rekorları kıran yarışma programında “"Yüzüklerin Efendisi" film serisinde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur? “ sorusu soruldu. "Yüzüklerin Efendisi" film serisinde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?“ sorusu ile yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
"Yüzüklerin Efendisi" film serisinde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?