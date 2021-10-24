Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Ekim koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
24 Ekim korona tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 24 bin 792
VEFAT SAYISI: 195
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403
VAKA SAYISI: 26 bin 217
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 663
VAKA SAYISI: 28 bin 192
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 302
VAKA SAYISI: 28 bin 465
VEFAT SAYISI: 198
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160
VAKA SAYISI: 29 bin 760
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 803