Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 24 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 24 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
Giriş Tarihi: 24.10.2021 19:31 Son Güncelleme: 24.10.2021 19:32

24 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 24 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları

24 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 24 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları

Ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye’de tespit edilen ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü corona virüsü testi yaptıranlar arasından 24 bin 792 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Öte taraftan bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka-vefat verileri “24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılıyor. 24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Ekim koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

24 Ekim korona tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;


24 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 792

VEFAT SAYISI: 195

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403

23 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 217

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 663



22 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 192

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 302

21 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 465

VEFAT SAYISI: 198

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160

20 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 760

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 803

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24 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 24 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
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