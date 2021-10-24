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Giriş Tarihi: 24.10.2021 15:39

29 Ekim resmi tatil mi, üniversiteler ve okullar kapalı mı? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

29 Ekim resmi tatil mi, üniversiteler ve okullar kapalı mı? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü için heyecan dorukta. Büyük bir heyecanla 29 Ekim kutlamaları beklenirken, 29 Ekim tatil mi, üniversiteler, okullar ve özel sektör tatil mi soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, üniversiteler ve okullar kapalı mı? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? İşte Resmi Gazete’deki bilgiler ışığında bu özel tarih hakkında merak edilenlerin yanıtı.

28 Ekim ve 29 Ekim tatil mi soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bayram tatilini hafta sonu ile birleştirmek isteyen ve bu doğrultuda plan yapan vatandaşlar, 29 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü, özel sektör resmi tatil mi sorularına yanıt arıyor. Öte yandan, okulların açılmasının üzerinden geçen bir buçuk ayın ardından, pek çok öğrenci ve veli de 29 Ekim'de okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı diye merak ediyor. İşte konuyla ilgili son durum ve 29 Ekim tatil süresi!

29 EKİM TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim de yarım gün tatil edilmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELERDE DERS OLACAK MI?

28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.

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29 Ekim resmi tatil mi, üniversiteler ve okullar kapalı mı? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?
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