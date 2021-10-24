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Giriş Tarihi: 24.10.2021 09:47

AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise MEB AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021

AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise MEB AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Açık Lise sınav tarihleri belli olurken AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlayanlar sınava girmeye hak kazanacak. Geçen sene pandemi dolasıyla online olarak gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi sınavlarının bu dönem nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Aralık ayında gerçekleşecek olan birinci dönem sınavları tam iki gün sürecek. Peki AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise MEB 2021 AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili detaylar…

Açık lise sınav tarihleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 1.dönem sınav tarihleri açıklandı. Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınav çevrimiçi yani online olarak yapıldı. AÖL öğrencileri bu sene de sınavların online olup olmayacağını merak ediyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise MEB AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

SINAVLAR ONLİNE MI?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİPLOMASI NASIL ALINIR?

AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınıyor. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.

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AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise MEB AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021
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