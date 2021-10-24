Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2021 00:38 Son Güncelleme: 25.10.2021 00:38

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig’in 10. Haftası Beşiktaş - Galatasaray derbi maçıyla sona eriyor. Sergen Yalçın yönetimindeki ev sahibi siyah-beyazlı ekip son 5 maçında 2 mağlubiyet tek beraberlikle 17 puanla 6 sırada yer alırken, Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar son 5 karşılaşmasında 2 mağlubiyet alarak 17 puanla 8. Sırada yer alıyor. BJK GS derbi maçı canlı yayın kanalı detaylarını merak eden futbolseverler ise “Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?” şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. Haftasında oynanacak derbi maçında Beşiktaş'a konuk olacak. Süper Lig'in 2 güçlü takımının mücadele edeceği müsabakayı televizyonlarından takip edecek olan futbolseverler Beşiktaş Galatasaray derbi maçı canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yoğun olarak cevap aramayı sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 10. Hafta Beşiktaş Galatasaray derbi maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

  • Süper Lig 10. Hafta Beşiktaş - Galatasaray maçı 25 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNE DOĞRU

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Aynı sonuçlara ve puana sahip olan Galatasaray ise averajla sıralamanın 7. basamağında bulunuyor.



SON 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.



ATİBA VE N'KOUDUO SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak.

Uzun süren sakatlığının ardından hafta içindeki idmanlara takımla birlikte çıkan Mehmet Topal ise görev verilmesi halinde yarın oynanacak mücadelede forma giyebilecek.



SERGEN YALÇIN'IN TEK DERBİ YENİLGİSİ GALATASARAY'A KARŞI

Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı.

Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

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Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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