Dolmabahçe kadıköy’den zor

Ligde son 25 senede Fenerbahçe’yi Ülker Stadı’nda 3 kez mağlupe den sarı-kırmızılılar, aynı dönemde siyah-beyazlıları İnönü’de sadece 2 kez yenebildi. Vodafone Park’ta ise 5 maçın 4’ünü kaybederken 1 beraberlik aldı
Fatih Terim yönetimindeki G.Saray uzun süredir kazanamadığı deplasmanlardaki olumsuz serilerini bitirdi. Son iki senede Trabzon, Başakşehir,Rize, Sivas ve Malatya'da kazananCimbom, Fenerbahçe deplasmanındaki21 yıllık hasrete son vermişti. Ancak Galatasaray bu periyotta Vodafone Park'ta oynadığı son 4 derbide Beşiktaş'a yenildi. İstatistikler de sarıkırmızılılar için Dolmabahçe'nin Kadıköy'den bile zor deplasman olduğunu gösteriyor. İşte detaylar:
OLİMPİYAT'TA İKİ KEZ KAZANDILAR
Son 25 senede ligde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3 defa (1999-00, 2019-20,2020-21) mağlup eden Galatasaray, aynı dönemde Dolmabahçe'de Beşiktaş'a ligde sadece 2 kez (2005-06,2011-12) üstünlük sağladı. İnönü'nün 2013-16 arası yenilendiği dönemde Olimpiyat'ta 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, Dolmabahçe'ye dönüldüğünde siyah-beyazlılara karşı istediği sonuçları elde edemedi. 2016'datekrar açılan ve VodafonePark ismini alan stattaki5 derbinin 4'ünü Beşiktaşkazandı, Galatasaraysadece 1 kez sahadanberaberlikle ayrıldı.
MARCAO İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Avrupa'daki performansıyla değerini katlayan Brezilyalı stoperi başta Roma olmak üzere birçok Avrupa kulübü transfer listesine dahil etti
SEZON başında Kerem'e saldırdığı için kadro dışı bırakılan Marcao, satış listesine koyulmuştu. Yönetim, Napoli ve Krasnodar'dan gelen teklifleri yeterli bulmadı ve teknik heyetin kararıyla 25 yaşındaki oyuncu affedildi. Takıma dönen Brezilyalı stoper Avrupa Ligi'ndeki performansıyla değerini katladı. Roma başta olmak üzerebirçok Avrupa kulübü, Marcao'yu transferlistesine aldı. UEFA tarafından Avrupa Ligi'ndehaftanın 11'ine seçilen 25 yaşındaki Sambacı'ya15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor. Öte yandan Ligde 8 maçlık cezası sona eren Marcao, Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Galatasaray savunmada Victor Nelsson-Marcao ikilisiyle çıktığı Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında gol yemedi.