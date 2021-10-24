Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO ne zaman, hangi gün yayınlanacak? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO fragman geldi!
Giriş Tarihi: 24.10.2021 08:40 Son Güncelleme: 24.10.2021 08:41

EDHO ne zaman, hangi gün yayınlanacak? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO fragman geldi!

EDHO ne zaman, hangi gün yayınlanacak? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO fragman geldi!

Yedinci sezonuyla ekrana gelecek olan EDHO yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba’nın yayınlanan fragman tanıtımında vurulma anı heyecanı ikiye katladı. Diziler Eylül ayında yeni sezon bölümlerine start verirken EDHO’nun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı geldi ve dizinin yayın günü netleşti. Peki EDHO ne zaman, bu akşam var mı? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? İşte tüm bilgiler…

EDHO yeni sezon için tüm sevenleri geri sayıma başladı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba'nın rol aldığı EDHO 200.bölüm fragmanı geldi. Yayınlanan fragmanda İlyas'ın vurulma anı damga vurdu. Yayınlanan yeni sezon fragmanında düşmanlara kurulan bir tuzak mı olduğu yoksa İlyas'ın gerçekten öldüğünü anlamak Salı akşamı belli olacak. Peki EDHO ne zaman, bu akşam var mı? ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Gözler yeni sezona çevrilirken EDHO'nun ne zaman başlayacağı belli oldu.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonu 26 Ekim 2021 Salı günü başlayacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. EDHO 26 Ekim Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lille-Brest maçında Fransız taraftarlar Burak Yılmaz’ı ıslıkladı! Milli futbolcu oyundan çıkarken...
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
CHP'li Ünal Çeviköz yine şaşırtmadı! Türk yargısını hedef alan büyükelçileri savundu
KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor, yarın mı yapılacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri bekleniyor!
İhmali ölüme kadar götürdü, sevenleri yasa boğuldu! Oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR 2021 iş ilanları güncel memur alımı ve personel alımı listesi yayınlandı: İlkokul mezunu ve en az 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılıyor!
Son dakika: 23 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Sırlar aydınlanmayı bekliyor! Çözülürse 6 bin yıl öncesine ışık tutacak
Tyson Fury ve Deontay Wilder’ın doping testleri açıklandı!
Babası yemek yemediği için öldürmüştü! Kan donduran detayı annesi anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
EDHO ne zaman, hangi gün yayınlanacak? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO fragman geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA