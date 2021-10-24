Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emekli - memur maaş zammında son durum!

Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım Ekim ayının sonuna gelinmesiyle birlikte başlamış oldu. Yılın ikinci yarısı olan 6 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli olacak. Hal böyleyken "2022 Emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları son üç aylık süreçte gündemdeki yerini aldı. İşte gelecek sene için Ocak ayı emekli memur zammı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...
6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.
EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.
Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı.Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.