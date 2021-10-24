Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emekli - memur maaş zammında son durum!
Giriş Tarihi: 24.10.2021 10:48

Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emekli - memur maaş zammında son durum!

Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emekli - memur maaş zammında son durum!

Ocak ayına kısa bir süre kala yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının belirlediği memur ve emekli maaş zammı oranı şimdiden milyonların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere her yıl emeklilere Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Hal böyleyken tarihlerin yaklaşmasıyla beraber gerek beklentiler gerekse zam oranının açıklanacağı tarih “2022 Memur, SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, belli olacak?” soruları ile yanıt arıyor. İşte memur ve emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım Ekim ayının sonuna gelinmesiyle birlikte başlamış oldu. Yılın ikinci yarısı olan 6 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli olacak. Hal böyleyken "2022 Emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları son üç aylık süreçte gündemdeki yerini aldı. İşte gelecek sene için Ocak ayı emekli memur zammı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

Emekli ve memur ocak zammı için ilk verileri geldi: 2022 emekli ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

Emekli ve memur ocak zammı için ilk verileri geldi: 2022 emekli ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.

Memur ve emekli ocak zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memur ocak zammı hesaplama 2021!

Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı.Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar
SON DAKİKA! Lille-Brest maçında Fransız taraftarlar Burak Yılmaz’ı ıslıkladı! Milli futbolcu oyundan çıkarken...
Mossad’dan casuslara yalan makineli test!
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Arda Yurtseven'in ölümü mercek altında: Ağaca asılı bulunmuştu...
İhmali ölüme kadar götürdü, sevenleri yasa boğuldu! Oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
Sırlar aydınlanmayı bekliyor! Çözülürse 6 bin yıl öncesine ışık tutacak
Tyson Fury ve Deontay Wilder’ın doping testleri açıklandı!
CHP'li Ünal Çeviköz yine şaşırtmadı! Türk yargısını hedef alan büyükelçileri savundu
Tunç Soyer’e heykel tepkisi! Dikmekle ve saymakla bitmiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emekli - memur maaş zammında son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA