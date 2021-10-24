Fenerbahçe’de Vitor Pereira zorda kaldı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, cezalar nedeniyle Alanya maçında kadro kurmakta zorlanıyor. Portekizli teknik adam, bu kritik sınavda Altay Bayındır, Kim ve Osayi'den faydalanamayacak. Sarı lacivertli teknik direktör, bu nedenle kadroda mecburi değişikliğe gidecek. Kalede, Altay gibi gelecekte büyük patlama yapması beklenen Berke Özer olacak. Fenerbahçe'ye 2018-19 sezonunda transfer olan ve iki sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık geçiren 21 yaşındaki kaleci, kariyerinde ilk Süper Lig maçına çıkacak. Sağ kanatta cezalı Osayi'nin bölgesinde sakatlıktan çıkan ve son 2 maçta süre alan Nazım Sangare oynayacak. Kırmızı kart cezalısı Kim Min-Jae'nin yerine de Filip Novak ilk 11'e adını yazdırdı.

CRESPO İLK 11'E DÖNÜYOR

Orta alanda Trabzon maçının en dikkat çeken isimlerinden olan Miguel Crespo'nun ismi listede yer almadığı için Avrupa Ligi'ndeki Royal Antwerp maçında forma giyememişti. Portekizli futbolcu bugün 11'e geri dönecek ve orta sahada Gustavo ile birlikte oynayacak. Hücum bölgesinde ise Pereira en çok tercih ettiği üçlü Mesut, Valencia ve Rossi ile yoluna devam edecek.

TAHKİM, CEZALARI ONADI

Bu arada TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır ile Bright Osayi- Samuel'in cezalarını onadı. TFF'den yapılan açıklamada 3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Nijeryalı yıldız ile 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazın reddedildiği belirtildi