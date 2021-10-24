Sivasspor - Adana Demirspor karşılaşması esnasında yaşanan gerginlik maç sonunda da devam etti.

Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan'ın maç boyunca top toplayıcı çocuğa tepki göstermesinin ardından Sivas'ta basın mensuplarından kaleci Kaplan'a tepki geldi.

Maç bitiminde Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan Sivas'ta bir basın mensubunun üzerine yürüyüp küfretti ve çıkışta bekleyin diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

Gazetecilerden Vincenzo Montella'ya protesto!

Yaşanan bu durum ve gerginlik sonrası Sivas'ta basın mensupları ise, Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'yı maç sonu değerlendirme ve basın toplantısında protesto etti.

Büyük Sivas Medya Grubu Yazı İşleri Müdürü Cemil Duymaz, "Yardımcı antrenörünüzün maç boyunca top toplayıcı çocukla uğraşması, maçın sonunda kaleciniz Ferhat hem top toplayıcı çocuğa küfür etmesi hem de basın mensubu arkadaşımızın üstüne saldırarak onu tehdit etmesi ve küfür etmesinden dolayı biz sizi ve takımınızı protesto ediyoruz ve basın açıklamanıza katılmıyoruz." İfadelerine yer vererek salondaki diğer basın mensupları ile salondan ayrıldı.