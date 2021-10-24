Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İnter Juventus maçı ne zaman? İnter -Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 24.10.2021 14:03

İnter Juventus maçı ne zaman? İnter -Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İnter Juventus maçı ne zaman? İnter -Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği İnter Juventus maçı için geri sayım başladı. Giuseppe Meazza'da oynanacak olan maçı Maurizio Mariani üstlenecek. Maçı canlı yayın üzerinden naklen takip etmek isteyen İnter -Juventus maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki İnter Juventus maçı ne zaman? İnter -Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İnter Juventus maçı için nefesler tutuldu. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler akşam saatlerine doğru sorgulamalarını arttıracak. Maurizio Mariani'nin yöneteceği İnter Juventus maçı ne zaman? İnter -Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNTER JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

İnter Juventus maçı 24 Ekim akşamı TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.

İNTER -JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İnter - Juventus maçı 24 Ekim Pazar günü saat 21:45'te başlayacak ve müsabaka S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.

INTER - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Martinez

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Chiesa

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İnter Juventus maçı ne zaman? İnter -Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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