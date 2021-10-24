İnter Juventus maçı için nefesler tutuldu. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler akşam saatlerine doğru sorgulamalarını arttıracak. Maurizio Mariani'nin yöneteceği İnter Juventus maçı ne zaman? İnter -Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İnter Juventus maçı 24 Ekim akşamı TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.
İnter - Juventus maçı 24 Ekim Pazar günü saat 21:45'te başlayacak ve müsabaka S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Martinez
Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Chiesa