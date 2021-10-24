Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İŞKUR iş ilanları listesi ile güncel personel ve memur alımı! İŞKUR ilkokul mezunu en az 5 bin TL maaşla personel alımı yapıyor!
Giriş Tarihi: 24.10.2021 09:50

İŞKUR iş ilanları listesi ile güncel personel ve memur alımı! İŞKUR ilkokul mezunu en az 5 bin TL maaşla personel alımı yapıyor!

İŞKUR iş ilanları listesi ile güncel personel ve memur alımı! İŞKUR ilkokul mezunu en az 5 bin TL maaşla personel alımı yapıyor!

İŞKUR personel ve memur alımı listesi binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı işlerinden ayrılan ve iş arayışında bulunan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR iş ilanları listesi hemen her gün yenilenirken, gerekli olan şartlar ve aranan özelliklerde ilanla birlikte paylaşılıyor. İŞKUR güncel iş ilanları listesinde, 4 bin TL'den başlayarak maaş aralıkları da çeşitlilik gösteriyor. Bu ilanlar arasında KPSS şartı istenenler olduğu gibi istenmeyenlerde bulunuyor. İşte 24 Ekim Pazar 2021 İŞKUR güncel iş ilanları listesi

İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor. İş arayanların imdadına İş Bulma Kurumu yetişiyor. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden İŞKUR personel ve memur alımı listesi yayınlanıyor. İş arayışında olan vatandaşlar, kendi özelliklerine göre iş ilanları listelerine göz atabiliyor, ve iş başvurusunda bulunabiliyor. İŞKUR personel alımı ve memur alımı iş ilanları, KPSS şartlı ve KPSS şartsız olarak ikiye ayrılıyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanlarda, başvuru şartları ve aranan nitelikler de detaylı bir şekilde aktarılıyor. İşte, en az ilkokul mezunu olmak üzere, 5000 TL'den 8000 TL'ye kadar maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız güncel İŞKUR personel, memur alımı ilanları 2021

İŞKUR 5 bin TL maaşla en az ilkokul mezunu binlerce personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR memur ve personel alımı ilanları

Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.

İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,

İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.

İŞVERENLER NASIL İŞKUR PROFİLİ OLUŞTURUR?

İşverenlerin İŞKUR profili oluşturması özellikle talep ettiği kriterleri karşılayan işçiler bulması için önemlidir.

İşverenlerin İŞKUR üzerinde profil açması için izlemesi gereken adımlar:

İşverenlerin esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapması gerekmektedir. Bu alan üzerinden sayfanın üst sağ köşesinde bulunan üye olma sekmesine tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur kayıt sayfanın genel koşullarının okunması ve kabul edilmesi gerekmektedir.

Genel koşulların onaylanmasından sonra talep edilen Sosyal Güvenlik Kurumu numarası, vergi numara bilgileri, faaliyet alanları, yasal bilgiler, şirket kuruluş tarihi, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru şekilde girişmesi gerekmektedir.

Gerekli bilgilerin girilmesinden sonra işverenin İşkur profili tamamlanacaktır.

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İŞKUR iş ilanları listesi ile güncel personel ve memur alımı! İŞKUR ilkokul mezunu en az 5 bin TL maaşla personel alımı yapıyor!
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