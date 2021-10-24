İtalya derbisinde Inter ile Juventus berabere kaldı!

İkinci yarıda iki ekip de karşılıklı ataklarla gol ararken, Juventus son dakikalara girilirken baskısını arttırdı. Konuk takım 87. dakikada VAR yardımıyla penaltı kazandı. 89. dakikada penaltı atışını gole çeviren Arjantinli Paulo Dybala, maçta skoru yeniden eşitledi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Inter puanını 18 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu.