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Giriş Tarihi: 25.10.2021 00:26

İtalya derbisinde Inter ile Juventus berabere kaldı!

AA
İtalya derbisinde Inter ile Juventus berabere kaldı!

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter, konuk ettiği Juventus ile 1-1 berabere kaldı. Beraberliği son dakikalarda kurtaran Juventus'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. Puanını 15'e yükselten Juventus, puan tablosunda 6. basamakta yer aldı.

Ülkede "İtalya derbisi" olarak anılan önemli müsabakada ligin iki devi, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaştı. Maçta ilk net fırsatı konuk ekip yakalasa da golü bulan taraf ev sahibi oldu. Inter, 17. dakikada Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla ev sahibi lehine tamamlandı.

İkinci yarıda iki ekip de karşılıklı ataklarla gol ararken, Juventus son dakikalara girilirken baskısını arttırdı. Konuk takım 87. dakikada VAR yardımıyla penaltı kazandı. 89. dakikada penaltı atışını gole çeviren Arjantinli Paulo Dybala, maçta skoru yeniden eşitledi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Inter puanını 18 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu.

Beraberliği son dakikalarda kurtaran Juventus'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. Puanını 15'e yükselten Juventus, puan tablosunda 6. basamakta yer aldı.

Inter kadrosunda yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 61. dakikaya kadar forma giydi. Maçın ilk yarısında Inter'in golü ve tehlikeli atakları içinde yer alan milli oyuncu, daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

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İtalya derbisinde Inter ile Juventus berabere kaldı!
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