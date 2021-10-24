Karaköprü Belediyespor’da galibiyet sevinci

Şanlıurfa'nın profesyonel liglerdeki temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. lig 3. grupta 9. hafta maçında Faruk Çelik Stadında Ağrı 1970 Spor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi Karaköprü Belediyespor 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Karaköprü ekibi çarşamba günü Türkiye Kupasında Sakaryaspor ile oynayacak ve ardından hafta sonu İzmir deplasmanında Karşıyaka'nın konuğu olacak. Teknik direktör Hüseyin Dağ Ağrı; "Galibiyeti bizimi için iyi oldu. Çarşamba Sakaryaspor ile oynanacak kupa maçı için hazırlanıyoruz, hedefimiz kupada tur atmaktır." dedi.