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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Konyaspor kendine geldi

Konyaspor kendine geldi
BU sezon tek yenilgisini geçen hafta Galatasaray'dan alan İttifak Holding Konyaspor dün sahasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada 8. dakikada ev sahibi ekip Serdar Gürler'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 45. dakikada ise Skubic'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği pası tamamlayan Hadziahmetovic farkı ikiye çıkardı. Kayserispor'un ikinci yarıda skora ortak olma çabaları sonuç vermeyince İlhan Palut'un takımı, 5 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bu sonuçla Konyaspor 17 puana yükselirken Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

Mensah'tan tepki
KAYSERISPOR'UN Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, karşılaşma sonrası hakem Sarper Barış Saka'yı eleştirdi. Tecrübeli oyuncu, bacağının halini sosyal medyadan paylaşarak, "Çok iyi hakem" mesajını yazdı.

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Konyaspor kendine geldi
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