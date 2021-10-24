Konyaspor kendine geldi

BU sezon tek yenilgisini geçen hafta Galatasaray'dan alan İttifak Holding Konyaspor dün sahasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada 8. dakikada ev sahibi ekipSerdar Gürler'in kafa vuruşuyla1-0 öne geçti. 45. dakikada ise Skubic'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği pası tamamlayan Hadziahmetovic farkı ikiye çıkardı. Kayserispor'un ikinci yarıda skora ortak olma çabaları sonuç vermeyince İlhan Palut'un takımı, 5 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bu sonuçla Konyaspor 17 puana yükselirken Kayserispor ise 11 puanda kaldı.
Mensah'tan tepki
KAYSERISPOR'UN Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, karşılaşma sonrası hakem Sarper Barış Saka'yı eleştirdi. Tecrübeli oyuncu, bacağının halini sosyal medyadan paylaşarak, "Çok iyi hakem" mesajını yazdı.