Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Marsilya-PSG maçı yayın saati ve kanalı!

Binlerce futbolsever Marsilya-PSG maçı için geri sayıma başladı. Lionel Messi önderliğindeki yıldızlar topluluğu Fransız devi, deplasmanda kazanıp yoluna fire vermeden devam etmeyi amaçlıyor. "Marsilya-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları bu noktada yanıt ararken maç bu akşam Türkiye saatiyle 21.45'te oynanacak. Peki, Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
MARSİLYA-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Velodrome'da oynanacan Marsilya-PSG maçını Benoit Bastien yönetecek. Bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Marsilya-PSG muhtemel 11'ler:
Marsilya: Lopez, Rongier, Saliba, Calte-Car, Peres, Guendouzi, Kamara, Payet, Lirola, Cengiz Ünder, Milik
PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimbempe, Mendes, Gueye, Verratti, Herrera, Draxler, Mbappe, Messi