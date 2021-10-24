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Giriş Tarihi: 24.10.2021 13:58

Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Marsilya-PSG maçı yayın saati ve kanalı!

Marsilya-PSG Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Marsilya-PSG maçı yayın saati ve kanalı!

Ligue 1'in 11. haftasında sıralama için kritik olan Marsilya-PSG maçı için nefesler tutuldu. Mauricio Pochettino yönetimindeki Paris devi, 27 puanla liderlik koltuğunda otururken öte yandan Jorge Sampaoli'nin yönetimdeki rakip takım ise 17 puanla 3. Sırada yer alıyor. Futbolseverler “Marsilya-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt aramaya başladı. Velodrome'da oynanacak maçı ise Benoit Bastien yönetecek. Peki, Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Binlerce futbolsever Marsilya-PSG maçı için geri sayıma başladı. Lionel Messi önderliğindeki yıldızlar topluluğu Fransız devi, deplasmanda kazanıp yoluna fire vermeden devam etmeyi amaçlıyor. "Marsilya-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları bu noktada yanıt ararken maç bu akşam Türkiye saatiyle 21.45'te oynanacak. Peki, Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

MARSİLYA-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Velodrome'da oynanacan Marsilya-PSG maçını Benoit Bastien yönetecek. Bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Marsilya-PSG muhtemel 11'ler:

Marsilya: Lopez, Rongier, Saliba, Calte-Car, Peres, Guendouzi, Kamara, Payet, Lirola, Cengiz Ünder, Milik

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimbempe, Mendes, Gueye, Verratti, Herrera, Draxler, Mbappe, Messi

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Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Marsilya-PSG maçı yayın saati ve kanalı!
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