Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Marsilya-PSG maçı yayın saati ve kanalı!

Binlerce futbolsever Marsilya-PSG maçı için geri sayıma başladı. Lionel Messi önderliğindeki yıldızlar topluluğu Fransız devi, deplasmanda kazanıp yoluna fire vermeden devam etmeyi amaçlıyor. "Marsilya-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları bu noktada yanıt ararken maç bu akşam Türkiye saatiyle 21.45'te oynanacak. Peki, Marsilya-PSG (Paris Saint-Germain) maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...