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Giriş Tarihi: 24.10.2021 23:25 Son Güncelleme: 24.10.2021 23:25

MasterChef kim elendi? TV8 ile 24 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde...

MasterChef kim elendi? TV8 ile 24 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımda yer alan ana kadro yarışmacıları kritik eleme gecesinde kozlarını paylaştı. Geçen hafta boyu oynanan eleme adayı ve dokunulmazlık oyununda eleme potasında yer alan Hasan, Sergen, Dilara, Emre, Pelin ve Rabia arasından biri bu hafta yarışmadan elenecek. Kritik eleme gecesinde potada yer alan şef adayları Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri başarısız yapan isim bu haftanın yarışmaya veda eden ismi olarak seçildi. Yarışmanın takipçileri ise “son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?” sorusu üzerinden bilgi sahibi olmak istiyor. Merak edilen “son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?” sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takım üyeleri olan ana kadro yarışmacıları hafta boyunca oynanan eleme adayı ile dokunulmazlık oyunları ardından Hasan, Sergen, Dilara, Emre, Pelin ve Rabia arasından birisi kritik eleme gecesi sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından elenerek MasterChef 2021 şampiyonluk hayaline veda etti. Jüri şefler tarafından eleme potasında yer alan yarışmacıların hazırladığı ürünlerin tadılması sonrasında veda eden isim belli oldu. Bu bilgilerle bu hafta elenen isim ile ilgili detayları merak edenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;



24 Ekim 2021 Pazar günleri TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışması son bölümde kritik eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca oynanan eleme adayı oyunları sonucunda potaya giren Hasan, Sergen, Dilara, Emre, Pelin ve Rabia, bu hafta veda eden isim olmamak için Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri en başarılı yapmak için tezgah başında mücadele verdi.



Eleme potasındaki yarışmacılar için mücadele Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ayva ana ürünüyle yapılması istenen yaratıcılık yemeği oyunuyla başladı. 6 eleme adayı en başarılı ve yaratıcı yemeği hazırlamak için kritik eleme gecesinde hünerlerini göstermek için tezgah başına geçti.



MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan ilk eleme oyununda potada yer alan yarışmacılar Hasan, Sergen, Dilara, Emre, Pelin ve Rabia arasından Hasan, Sergen, Dilara eleme potasından çıkan isimler oldu ve MasterChef 2021'de 1 hafta daha yarışmaya hak kazandı.



MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Kritik eleme gecesinde ilk eleme oyununda başarılı olamayan Emre, Pelin ve Rabia, 2. eleme oyununda başarılı olabilmek için bir kez daha tezgah başına geçerek Somer Şef'in imza tabağına en yakın tabağı hazırlamak için kıran kırana bir mücadele verdi. Verilen süre sonunda en başarısız tabağı hazırlayan yarışmacı elenerek yarışmaya veda edecek. Elenen isim belli olduğunda tüm detayları burada olacak.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Hasan (kaptan)
  • Sergen
  • Tahsin
  • Araz
  • Dilara
  • Safanur
  • Rabia



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Mert (kaptan)
  • Eren
  • Emre
  • Burcu
  • Azize
  • Ateş
  • Pelin

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 24 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde...
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