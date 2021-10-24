ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları için gözler EGM’de!

ÖGG sınav sonuçları son günlerde binlerce kişi tarafından gündeme geliyor. 17 Ekim'de Özel Güvenlik sınavı tamamlanırken 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Sınavı soruları cevapları da duyurulmuştu. Şimdi ise gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamasına çevrildi. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?