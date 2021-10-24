Okullar kapanacak mı, online eğitim başlayacak mı sorusuna son günlerde yanıt aranıyor. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime başlamıştı. Vaka sayısının 30 bine yaklaşması sebebiyle okulların kapanacağı gündem oluyor. Daha önce çoğu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapanmayacağı vurgulanmıştı. Peki Okullar kapanacak mı? 2021 Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?
Okullar kapanmayacak. Okullar kapanır mı sorusuna en son yanıt Bakan Koca'dan geldi.
"EN NET ŞEKİLDE AÇIKLIYORUZ: OKULLAR KAPATILMAYACAK"
En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vakaların neredeyse yarısının 30 yaş altı olmasına rağmen kayıplarda ileri yaştakilerin çoğunlukta olduğunu belirten Koca, "Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz" diyerek gençleri mücadelede ön safa davet etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN OKULLAR AÇIKLAMASI:
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde okullara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."
Milli Eğitim Bakanı Özer okulların durumuna ilişkin şu geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 5'ler seviyesinde. Şu an itibarıyla ikinci doz aşı olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış bulunmaktadır. Okulları açık tutmayla ilgili süreçteki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olması. İlkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin aşılanma oranı diğer öğretmenlerimize göre oldukça yüksek. Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme noktasındaki kararlılığımız devam ediyor, herhangi bir sorun yok, süreç kontrollü bir şekilde devam etmekte."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisine sorulan "Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bizim geliştirdiğimiz sistemde yüz yüze eğitimde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti."