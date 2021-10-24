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Giriş Tarihi: 24.10.2021 14:32

Roma Napoli maçı hangi kanalda? Roma Napoli maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman?

Roma Napoli maçı hangi kanalda? Roma Napoli maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman?

İtalya Serie A’da Roma sahasında ligin güçlü ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans liginde aldığı farklı mağlubiyeti Napoli karşısında unutturmak isteyen Morinho’nun öğrencileri karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler Roma Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Peki, Roma Napoli maçı hangi kanalda? Roma Napoli maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman?

Roma Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde 8 hafta geride bırakılırken, Napoli 8'de 8 yaptı ve namağlup olarak yoluna devam ediyor. Roma ise 15 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Roma Napoli maçı hangi kanalda? Roma Napoli maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman?

ROMA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Napoli maçı 24 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanacak.

ROMA NAPOLI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Ruiz; Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

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Roma Napoli maçı hangi kanalda? Roma Napoli maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman?
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