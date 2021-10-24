Roma Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde 8 hafta geride bırakılırken, Napoli 8'de 8 yaptı ve namağlup olarak yoluna devam ediyor. Roma ise 15 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Roma Napoli maçı hangi kanalda? Roma Napoli maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman?

ROMA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Napoli maçı 24 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanacak.

ROMA NAPOLI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Ruiz; Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne