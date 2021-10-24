Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şans Topu sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 24 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 24.10.2021 20:07 Son Güncelleme: 24.10.2021 20:08

Şans Topu sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 24 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 24 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen “MPİ Şans Topu sonuçları” bugün bir kez daha şan oyunu severler için duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta veya MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar şanslı numaraları merak ederek “MPİ 24 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” sorularına cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile 24 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

"Şans Topu sonuçları" her hafta Çarşamba ve Pazar günleri MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar "MPİ 24 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden kazandıran numaraları öğrenerek büyük ikramiye sorgulama yapmak istiyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (24 EKİM)

Milli Piyango Online ile 24 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 24 Ekim Şans Topu sonuçları: 5 - 30 - 27 - 12 - 25 - 2


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.



SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 24 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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