Son dakika: Çılgın Marsilya taraftarı yine yaptı yapacağını! PSG’li Neymar’a polis koruması, Cengiz Ünder damga vurdu…

Son dakika… Fransa Ligue 1'in 11. haftasında ligin en önemli karşılaşmalarından birisi oynandı. Messi, Neymar ve Mbappe'li yıldızlar karması Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi Marsilya'ya konuk oldu.
90 dakika boyunca gol sesi çıkmayan zorlu mücadeleye saha içerisinde yaşanan olaylar damga vurdu. Avrupa'nın en çılgın taraftar gruplarından birisine sahip olan Marsilya taraftarları, görmeye alışık olduğumuz olaylara sahne oldu.
İki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığı mücadele, 0-0 eşitlikle tamamlandı. Bu skorla lider PSG puanını 28'e, Olimpik Marsilya ise 18'e çıkardı.
NEYMAR'A POLİS KORUMASI
Maç başında sergiledikleri görkemli kareografiyle daha maç başlamadan dikkatleri üzerine çeken Marsilyalı taraftarlar, maç içerisinde de yaşananlarla gündeme geldi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Marsilya maçında yaşananların benzerleri, PSG karşısında da meydana geldi.
PSG futbolcularına karşı oldukça sert olan Marsilya taraftarları, bir korner atışında Brezilyalı yıldız Neymar'ı zor duruma soktu.
PSG'nin kullandığı köşe vuruşları sırasında futbolculara yabancı madde atmaktan çekinmeyen Marsilya taraftarı için ilginç bir çözüm üretildi.
Yine bir köşe vuruşu sırasında Neymar'ı taraftarların attığı yabancı maddelerden korumak isteyen Fransız polisi, yıldız oyuncunun arkasında durarak güvenlik duvarı oluşturdu.
MARSİLYA TARAFTARI MESSİ'Yİ DURDURMAYA ÇALIŞTI
Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken sahaya giren bir Marsilya taraftarı, uzun bir depar atarak o sırada top ayağında olan Lionel Messi'ye koştu.
Fransız taraftar, PSG'nin atağını keserek Messi'ye ulaşmaya çalışsa da yine güvenlik görevlileri taraftarı yakalamayı başardı.
CENGİZ ÜNDER, HAKİMİ'Yİ OYUNDAN ATTIRDI
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 78. dakikada yerini Gerson'a bıraktı. 78 dakika boyunca Marsilya'nın etkili isimlerinden birisi olmayı başaran milli futbolcumuz, bir de kırmızı kart aldırdı.
Karşılaşmanın 57. dakikasında önünde bulduğu boş alanı iyi değerlendirerek topla birlikte kat eden Cengiz, ceza sahası çizgisine yakın bir mesafede yerde kaldı.
Achraf Hakimi'nin takip ettiği milli futbolcumuz, Hakimi'nin yaptığı müdahale sonucu kendini yere bıraktı ve rakibine kırmızı kart aldırdı.
Karşılaşmanın hakemi, pozisyonu VAR'da inceledikten sonra faulün dışarda yapıldığını tespit etti ve direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.