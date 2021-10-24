Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı: MEB atama takvimi ile öğretmen mülakat yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak, yayımlanacak? soruları sabah saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. İkinci kez gerçekleşecek olan öğretmen atamalarına ilişkin başvuruların bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan atama takviminde merak edilen tüm bu tarihlere yer verilmişti. Buna göre; 2021 Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...