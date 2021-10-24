Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha şan oyunu severler için duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta veya MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar şanslı numaraları merak ederek "MPİ 24 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 EKİM)

Milli Piyango Online ile 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;