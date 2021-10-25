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Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:35

29 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Bu sene 28 Ekim yarım gün mü olacak ve hangi güne denk geliyor?

29 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Bu sene 28 Ekim yarım gün mü olacak ve hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na az bir zaman kala “29 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Bu sene 28 Ekim yarım gün mü olacak ve hangi güne denk geliyor?” sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarak kabul edilmektedir. Peki; 29 Ekim tatil mi? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? İşte bilgiler.

29 Ekim ve 28 Ekim tarihlerinin tatil olup olmadığını merak edenler "29 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Bu sene 28 Ekim yarım gün mü olacak ve hangi güne denk geliyor?" sorularına yanıt arıyor. Milli bayramlar arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Yurt genelinde bayram coşkusu yaşanacak olup bu sene 29 Ekim tarihi Cuma gününe denk geliyor. Peki, 29 Ekim tatil mi? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

29 EKİM VE 28 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ilaveten okullar da tatil olacak. Dolayısıyla 28 Ekim tarihinde yarım gün izinli olan bir kişi, 4 günlük izin kullanma hakkına sahip olabilecek.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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29 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Bu sene 28 Ekim yarım gün mü olacak ve hangi güne denk geliyor?
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