Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 7/24 | Ahmet Çakar: Fenerbahçe'de karışıklığın baş sorumlusu Pereira'dır
Giriş Tarihi: 25.10.2021 08:52 Son Güncelleme: 25.10.2021 08:55

7/24 | Ahmet Çakar: Fenerbahçe'de karışıklığın baş sorumlusu Pereira'dır

7/24 | Ahmet Çakar: Fenerbahçe’de karışıklığın baş sorumlusu Pereira’dır

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'in başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'in başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.

İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

Hoş geldin kaos... F.Bahçe'de ufak ufak maalesef karışıklıklar başlıyor. Bunun baş sorumlusu Pereira'dır. 'Devrimci' dediler, 'Büyük taktisyen' dediler ama adamın hâlâ ilk 11'i belli değil. Rotasyon adı altında abuksubuk işler yapıyor. Takımın en formda oyuncusu Valencia, en golcüsü de o, neymiş efendim rotasyonmuş! 71. dakikada oyuna alıyor. Mesut Özil, dünya yıldızı. Kabul iyi oynamıyor ama 80'den sonra oyuna giriyor. İlk yarıya bakıyoruz, Fenerbahçe kanatlara inemiyor, inse bile kötü orta yapıyor, set oyununda da yavaş paslaşmalarla 10 Alanyasporlu futbolcunun topun arkasına geçmesine imkân veriyor.

İlk yarıda pozisyon yok. Alanya kaleye ilk şutunu, attığı golde kaydetti. İkinci yarı Efecan mükemmel fırladı, Szalai onu kaçırdı, Emre müthiş bir koşuyla önüne gelen topu tek vuruşla ağlara gönderdi. Aslında bu golden hemen önce Serdar yüzde 100'lük pozisyonu kaçırdı. Top önünde, kaleye 6 metre, kaleci açılmamış ama çok kötü vurdu. Alanya öne geçtikten sonra F.Bahçe biraz kıpırdadı ve Serdar'ın kafasıyla beraberliği buldu.

Aslında bu dakikadan sonra F.Bahçe kazanabilirdi. Büyük baskı kurdular ama uzatmalarda Alanya'nın golü geldi. Bu golü amatör takımlar yemez. Sonuçta Fenerbahçe'de işler kötü giderken toparlanacak bir galibiyet alınamadı. Hakem Halil Umut Meler'in alnından öpüyorum. Etki altında kalmadı, mükemmel bir maç yönetti.

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7/24 | Ahmet Çakar: Fenerbahçe'de karışıklığın baş sorumlusu Pereira'dır
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