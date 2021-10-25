Abdullah Avcı, Metin Bak ve Turgut Kural’dan Rize-Trabzon kardeşliği mesajı

1986-87 sezonunda Çaykur Rizespor'u 1. Ligden Süper Lige çıkarak kadroda forma giyen Metin Bak ve Turgut Kural, bir sonraki sezon da kadroda kalmış ve o sezon Abdullah Avcı da Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. O dönem birlikte Çaykur Rizespor'un başarısı için görev yapan üç isim şimdi Trabzonspor'un başarısı için birlikte çalışıyor.

Avcı, Bak ve Kural, TSYD Trabzon Dergisi aracılığıyla, Rize ve Trabzon kardeşliğine vurgu yaparak, "El ele verince iki takım da güçlü olur, bunu tarih ispatlamıştır. Bu iki şehir birbiriyle öyle kaynaşmış ki, bu bağı koparmak mümkün değil" dediler.