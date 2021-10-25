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Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:51 Son Güncelleme: 25.10.2021 12:03

Abdullah Avcı, Metin Bak ve Turgut Kural'dan Rize-Trabzon kardeşliği mesajı

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı, Metin Bak ve Turgut Kural’dan Rize-Trabzon kardeşliği mesajı

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, altyapı ile oyuncu izleme biriminde çalışan Metin Bak ile Turgut Kural, eski takımları Çaykur Rizespor ile Trabzon kardeşliğine vurgu yaparak "El ele verince iki takım da güçlü olur, bunu tarih ispatlamıştır. Bu iki şehir birbiriyle öyle kaynaşmış ki, bu bağı koparmak mümkün değil” dediler.

1986-87 sezonunda Çaykur Rizespor'u 1. Ligden Süper Lige çıkarak kadroda forma giyen Metin Bak ve Turgut Kural, bir sonraki sezon da kadroda kalmış ve o sezon Abdullah Avcı da Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. O dönem birlikte Çaykur Rizespor'un başarısı için görev yapan üç isim şimdi Trabzonspor'un başarısı için birlikte çalışıyor.

Avcı, Bak ve Kural, TSYD Trabzon Dergisi aracılığıyla, Rize ve Trabzon kardeşliğine vurgu yaparak, "El ele verince iki takım da güçlü olur, bunu tarih ispatlamıştır. Bu iki şehir birbiriyle öyle kaynaşmış ki, bu bağı koparmak mümkün değil" dediler.

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Abdullah Avcı, Metin Bak ve Turgut Kural'dan Rize-Trabzon kardeşliği mesajı
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