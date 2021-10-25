Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF sınav tarihleri belli oldu! Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:17

AÖF sınav tarihleri belli oldu! Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?

AÖF sınav tarihleri belli oldu! Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları için tarihler belli oldu. Yeni kayıt ile kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar ara sınavlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Vize sınavları olarak bilinen ara sınavlar Kasım ayında yapılacak. Peki; AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? İşte 2021-2022 AÖF sınav tarihleri!

AÖF güz dönemi ara sınavları için tarihler açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları için son hazırlıklarını yapan adaylar, sınav tarihlerinin gelmesini bekliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada; sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Bu başlık altından; AÖF sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

ONLİNE MI OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

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AÖF sınav tarihleri belli oldu! Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?
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