Ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili – İlk ara tatil tarihleri MEB ile belli oldu!

"Ara tatil ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eylül ayından bu yana eğitim öğretim yılı sürerken ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. MEB tarafından 2021-2022 ara tatil takvimi de belli olmuştu. İşte Kasım ara tatili – İlk ara tatil tarihleri!
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.