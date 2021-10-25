Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor! Göztepe'de El Maestro'nun yerine...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:55 Son Güncelleme: 25.10.2021 09:55

Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor! Göztepe'de El Maestro'nun yerine...

Aykut Kocaman Süper Lig’e dönüyor! Göztepe’de El Maestro’nun yerine...

Başakşehir'de çizdği kötü performans sonrası takımdan ayrılan deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, Süper Lig'e dönebilir. Daha önce sezon sonuna kadar çalışmayacağını ifade eden Kocaman için Göztepe'nin ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Son 6 maçta 5 mağlubiyet alan İzmir ekibi, Nestor El Maestro'yu göndermeye kararlı. Kocaman ikna edilirse Maestero'nun yerine Göztepe'nin başına geçecek.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet alan ve düşme hattında yer alan Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor. İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun koltuğu sallanırken camia içinde bazı isimler göreve Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Daha önce Maestro'nun arkasında olduklarını belirten Mehmet Sepil'in de Trabzonspor yenilgisi sonrası inadı kırıldı.

GÖZTEPE'DE AYKUT KOCAMAN SESLERİ

Göztepe, Nestor El Maestro ile ayrılığın eşiğinde. Art arda alınan kötü sonuçlarla küme düşme hattına gerileyen sarı-Kırmızılılarda yönetimdeki bazı isimler takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor.

Akşam'da yer alan habere göre, Kocaman ile uzun soluklu sözleşme imzalanması yönünde görüş bildiren bir kesim, başkan Mehmet Sepil'i ikna etmeye çalışıyor.

Daha önce üst üste gelen 4 mağlubiyetin ardından Maestro'nun arkasında durduklarını belirten Mehmet Sepil'in de bu düşüncesinin kırıldığı belirtiliyor.

Ancak başkan Sepil'in yine de konuyla ilgili nihai kararını gelecek hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ardından vereceği ifade ediliyor.

"SEZON SONUNA KADAR DÜŞÜNMÜYORUM" DEMİŞTİ

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, İstanbul ekibinden ayrılmasının ardından Antalyaspor'un gündemine gelmişti.

Aykut Kocaman ise yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini dile getirmişti. Olası temas halinde Göztepe'nin tecrübeli teknik direktörü ikna edip edemeyeceği merak konusu.

29 MAÇTA 1.14 PUAN ORTALAMASI

Başakşehir'de 8 ay görev yapan ve Turuncu-Lacivertlilerle toplam 29 maça çıkan Aykut Kocaman, maç başına 1.14 puan ortalaması tutturmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün gece MasterChef'te kim elendi ve hangi yarışmacı veda etti? 24 Ekim 2021 MasterChef'te kim gitti? Eleme gecesinde şok detay!
Son dakika haberler: İşte yakalanan MOSSAD casusları ve Türkiye'deki görevleri!
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Liverpool hezimeti sonrası kendinden geçti! Sinirlerine hakim olamadı...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a eleştiri! 'Elinde megafon pazarda patates mi satıyorsun?'
SON DAKİKA | Emekliye 30 bin TL fazla ikramiye! İşte fazla emekli ikramiyesinde şartlar ve detaylar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de tepki! "Bu söylenecek kelime mi?"
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası çarpıcı sözler! "Futbolcular Pereira'yı istemiyor"
AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı geldi
82'lik Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun başı üvey oğlu ile dertte!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor! Göztepe'de El Maestro'nun yerine...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA