Aykut Kocaman Süper Lig’e dönüyor! Göztepe’de El Maestro’nun yerine...

Daha önce üst üste gelen 4 mağlubiyetin ardından Maestro'nun arkasında durduklarını belirten Mehmet Sepil'in de bu düşüncesinin kırıldığı belirtiliyor.

Ancak başkan Sepil'in yine de konuyla ilgili nihai kararını gelecek hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ardından vereceği ifade ediliyor.