Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Acil nakit para ihtiyacı olan kişiler ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi çekerek eksikliklerini tamamlayabiliyor. Salgın sebebiylebankaların kredi paketlerine olan talep vatandaşlar tarafından artmış durumda bulunuyor. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların son dakika konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Peki Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?