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Giriş Tarihi: 25.10.2021 07:45 Son Güncelleme: 25.10.2021 07:46

Bankaların kredi faiz oranları nasıl? 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların kredi faiz oranları nasıl? 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kamu ve özel bankalar farketmeksizin bankaların kredi faiz oranları merak ediliyor. Çeşitli nedenlerden ötürü kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların kendilerine sunduğu kredi paketlerinden yararlanmak istiyor. Özellikle Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz indirimi kararının ardından bankaların faizlerinin yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Peki Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte son durum

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Acil nakit para ihtiyacı olan kişiler ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi çekerek eksikliklerini tamamlayabiliyor. Salgın sebebiylebankaların kredi paketlerine olan talep vatandaşlar tarafından artmış durumda bulunuyor. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların son dakika konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Peki Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel kredi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları ile ilgili detaylar şöyle;

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

İŞ BANKASI İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.54

Ev kredisi: 1.38

TEB İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.58

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

İhtiyaç kredisi: 1,63

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38

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Bankaların kredi faiz oranları nasıl? 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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