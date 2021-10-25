Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Acil nakit para ihtiyacı olan kişiler ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi çekerek eksikliklerini tamamlayabiliyor. Salgın sebebiylebankaların kredi paketlerine olan talep vatandaşlar tarafından artmış durumda bulunuyor. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların son dakika konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Peki Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel kredi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları ile ilgili detaylar şöyle;
Tüketici kredisi: %1.55'ten
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.54
Ev kredisi: 1.38
İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.58
İhtiyaç kredisi: 1,63
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38