Galatasaray, Süper Lig'in 10. Haftasında oynanacak derbi maçında Beşiktaş'a konuk olacak. Süper Lig'in 2 güçlü takımının mücadele edeceği müsabakayı televizyonlarından takip edecek olan futbolseverler Beşiktaş Galatasaray derbi maçı canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yoğun olarak cevap aramayı sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 10. Hafta Beşiktaş Galatasaray derbi maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;