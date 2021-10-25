Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:28

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda; baldo pirinç, süzme çiçek balı, organik reçel çeşitleri, glütensiz kakaolu mini kek, bebek bisküvisi gibi yiyecek ve içecek ürünlerinde büyük indirim ve çeşitlilik yer alacak. Bu başlık altından, BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Listeye göre; bu hafta BİM aktüel ürünlerde çamaşır kurutma makinesi, yağlı radyatör, çift taraflı ısıtıcı, şofben, desenli akıllı tartı, kahve makinesi gibi ürünler yer alacak. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 26-29 EKİM 2021

İşte BİM aktüel ürünler tam listesi;

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

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BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

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BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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