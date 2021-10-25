Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO ne zaman, bu akşam var mı? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 200.bölüm tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 25.10.2021 07:09 Son Güncelleme: 25.10.2021 07:10

EDHO ne zaman, bu akşam var mı? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 200.bölüm tarihi belli mi?

EDHO ne zaman, bu akşam var mı? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 200.bölüm tarihi belli mi?

Türk televizyon dizisi EDHO yeni sezon izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Yedinci sezonuyla iddialı bir giriş yapacak olan yapımın hayranları EDHO ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Mayıs ayında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yapmıştı. Farklı kanalların dizileri yeni sezona Eylül ayında start verirken EDHO’nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz gün fragman gelirken dizinin yayın günüde kesinleşti. Peki EDHO ne zaman? ATV’de EDHO yeni bölüm ne zaman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar

EDHO yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanı geldi. Diziler yeni sezon bölümlerine devam ederken merakla beklenen ATV dizisinin de yayın günü belli oldu. Yedinci sezona kadroya yeni katılan birbirinden usta oyuncular ile başlayacak. Peki EDHO ne zaman? ATV'de EDHO yeni bölüm ne zaman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm hangi gün yayınlanacak?

EDHO NE ZAMAN?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezon afişi yayınlandı. EDHO yeni bölüm 26 Ekim Salı günü saat 20.00'da izleyiciyle buluşacak.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de! | Video

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu, dizinin müdavimleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birçok başarılı ismi bir araya getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 26 Ekim Salı akşamı saat 20:00'de atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

EDHO yeni sezon afişinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yanı sıra dizinin yeni karakterleri; Levent Ülgen, Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Engin Benli, Tardu Flordun, Burcu Binici yer aldı.

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EDHO ne zaman, bu akşam var mı? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 200.bölüm tarihi belli mi?
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