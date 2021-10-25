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Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:44 Son Güncelleme: 25.10.2021 13:45

EDHO ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EDHO ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EDHO yeni bölüm ATV’de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Eylül ayında tüm diziler yeni sezon bölümlerine başlarken EDHO’nun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Böylelikle yapımın yayın günü ve saati belli olmuştu. Yedinci sezonuyla ekrana dönecek olan EDHO ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtı…

ATV ekranlarında yayınlanacak olan EDHO yeni sezon için nefesler tutuldu! Salı akşamları ekrana gelen dizinin sezon finalinde İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır. Yeni sezon fragmanda ise İlyas'ın vurulma anı çok konuşuldu. Peki EDHO ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EDHO NE ZAMAN YAYINLANACAK, SAAT KAÇTA?

EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Gözler yeni sezona çevrilirken EDHO'nun ne zaman başlayacağı da belli oldu.

EDHO yeni bölüm 26 Ekim Salı akşamı saat 20.00'da izleyiciyle buluşacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezon afişi yayınlandı. EDHO yeni bölüm 26 Ekim Salı günü saat 20.00'da izleyiciyle buluşacak.

EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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EDHO ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
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