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Giriş Tarihi: 25.10.2021 19:47 Son Güncelleme: 25.10.2021 19:49

Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi Diagne kararını değerlendirdi! "Her maçın stratejisi farklı..."

Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi Diagne kararını değerlendirdi! Her maçın stratejisi farklı...

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi ligin zirvesini de yakından ilgilendiriyor. Vodafone Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başladı. Son haftaların formda ismi Mostafa Mohamed'in yerine Diagne'ye 11'de şans veren Fatih Terim, derbi öncesi bu kararına açıklık getirdi.

Süper Lig'de son 3 haftada 3 galibiyet alan Galatasaray, ligin 10. haftasında geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'a konuk oluyor. Son haftalarda düşüş gösteren bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, Galatasaray maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyor.

Maç öncesi yayıncı kuruluş mikrofonlarına röportaj veren Fatih Terim, ilk 11'de Mbaye Diagne'ye vermiş olduğu şansı değerlendirdi.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları şöyle...

Rusya'dan galibiyetle dönmek ve de onun arkasında taraftarımızla beraber olmak oyuncularımıza iyi geldi. Karşılıklı sevgi, oyuncuları daima mutlu eder. Bir sonraki maçlara onları daha iyi hazırlar.

Arada bir böyle durumları tekrarlamak istiyoruz. Bazen Florya'ya da seyirci alıyoruz. Pandemi döneminde araya koyduğumuz rötarı kapatmak istiyoruz.

TERİM'DEN DIAGNE AÇIKLAMASI

Her maçın rakibi farklı. Stratejileri değişik. Bizim artık ezber hale getirdiğimiz bir oyun anlayışımız var. Öyle olmasını diliyorum. Beşiktaş'ta güçlü bir takım. Avrupa'da ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaş'tır. Dikkat edilmesi gereken bir rakip.

Maçın başında ciddi bir baskı olacağını düşünüyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Derbilerin ne olacağı belli olmuyor. Umarım keyifli bir maç olur seyredenler bundan keyif alır.

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Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi Diagne kararını değerlendirdi! "Her maçın stratejisi farklı..."
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