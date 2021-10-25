Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi Diagne kararını değerlendirdi! "Her maçın stratejisi farklı..."

TERİM'DEN DIAGNE AÇIKLAMASI

Her maçın rakibi farklı. Stratejileri değişik. Bizim artık ezber hale getirdiğimiz bir oyun anlayışımız var. Öyle olmasını diliyorum. Beşiktaş'ta güçlü bir takım. Avrupa'da ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaş'tır. Dikkat edilmesi gereken bir rakip.