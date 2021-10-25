Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’den futbolculara jest! Diagne paylaştı...

Galatasaray 2. Başkanı Rezan Epözdemir'in, Avrupa Ligi'nde 1-0 kazanılan Lokomotiv Moskova deplasmanı dönüşünde takıma dikkat çekici bir jest yaptığı ortaya çıktı.

Moskova Havalimanı'nda oyuncular, idari kadro ile kulüp personeli, parfüm ve hediyelik eşya benzeri şeyler almak için soluğu Free Shop'ta aldı.

MARCAO VE DİAGNE KASADA RİCA ETTİ EPÖZDEMİR KIRMADI

Rezan Epözdemir de galibiyetin moraliyle kimsenin elini cebine attırmadı. Epözdemir, toplamda yaklaşık 12 bin Euro (Yaklaşık 135 bin TL) ödedi.

Mbaye Diagne'nin de Instagram'dan paylaştığı mesajın sonuna, "Hediyeler için çok teşekkürler ikinci başkanımız Rezan Epözdemir" yazmasının nedeni de böylece ortaya çıkmış oldu.