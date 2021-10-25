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Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:05

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den futbolculara jest! Diagne paylaştı...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’den futbolculara jest! Diagne paylaştı...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Moskova deplasmanından galibiyetle döndü. Sarı kırmızılılar bu sezon oynadığı üç Avrupa Ligi maçında da gol yemedi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den futbolculara jest geldi. Galatasaray kafilesi Rusya'dan dönerken parfüm ve hediyelik eşya aldı, ücretlerini ise Epözdemir ödedi.

Galatasaray 2. Başkanı Rezan Epözdemir'in, Avrupa Ligi'nde 1-0 kazanılan Lokomotiv Moskova deplasmanı dönüşünde takıma dikkat çekici bir jest yaptığı ortaya çıktı.

Moskova Havalimanı'nda oyuncular, idari kadro ile kulüp personeli, parfüm ve hediyelik eşya benzeri şeyler almak için soluğu Free Shop'ta aldı.

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Rezan Epözdemir de galibiyetin moraliyle kimsenin elini cebine attırmadı. Epözdemir, toplamda yaklaşık 12 bin Euro (Yaklaşık 135 bin TL) ödedi.

Mbaye Diagne'nin de Instagram'dan paylaştığı mesajın sonuna, "Hediyeler için çok teşekkürler ikinci başkanımız Rezan Epözdemir" yazmasının nedeni de böylece ortaya çıkmış oldu.

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den futbolculara jest! Diagne paylaştı...
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