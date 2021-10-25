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Giriş Tarihi: 25.10.2021 19:12 Son Güncelleme: 25.10.2021 19:17

Galatasaray derbisinden Sergen Yalçın'dan Umut Meraş tercihi! İlk kez...

Galatasaray derbisinden Sergen Yalçın’dan Umut Meraş tercihi! İlk kez...

Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev derbi Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak. Zirve yarışı açısından oldukça büyük önem arz eden karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başladı. Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Umut Meraş, Galatasaray derbisiyle birlikte ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Umut Meraş, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahne alacak. Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla yalnızca 3 maçı bulunan milli futbolcu, ilk kez ilk 11'de başlıyor.

Galatasaray maçının kadrosuna alınmayan Fabrice N'Sakala'nın yerine sol bekte görev yapacak olan Umut Meraş, Galatasaray'ın genç oyuncusu Olimpu Morutan'u savunmaya çalışacak.

Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk 11'leri şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Josef de Souza, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne

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Galatasaray derbisinden Sergen Yalçın'dan Umut Meraş tercihi! İlk kez...
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