Galatasaray derbisinden Sergen Yalçın’dan Umut Meraş tercihi! İlk kez...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Umut Meraş, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahne alacak. Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla yalnızca 3 maçı bulunan milli futbolcu, ilk kez ilk 11'de başlıyor.
Galatasaray maçının kadrosuna alınmayan Fabrice N'Sakala'nın yerine sol bekte görev yapacak olan Umut Meraş, Galatasaray'ın genç oyuncusu Olimpu Morutan'u savunmaya çalışacak.
Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk 11'leri şöyle:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Josef de Souza, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne