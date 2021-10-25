Herkes sussun futbol konuşsun

Ogün ŞAHİNOĞLU



Ümraniye

TEKNİK direktör Sergen Yalçın ve ekibi takımı ilk olarak mental açıdan ayağa kaldırdı, üst üste gelen kötü sonuçları unutturdu.

SAKATLIKLARDAN bu sezon çok sıkıntı çeken Beşiktaş'ta antrenmanlar hafif tempoda gerçekleştirildi. Takımın çalışma metoduna dikkat edilirken, yeni haftada herhangi bir sakatlık problemiyle karşılaşılmadı.

DERBİ öncesi performans olarak düşüşte olan isimlerle ilgili değişiklik kararı alan Sergen Yalçın, faturayı savunma hattından Welinton ve N'Sakala'ya kesti.

HAFTA boyunca merak edilen 3 yerli kim olacak sorusu ise Necip ile son buldu. Yalçın'ın sahaya süreceği 11'de Ersin, Necip ve Umut Meraş yer alacak.

RAKİP analizlerinde özellikle kanat oyuncularının etkinliğine dikkat çekildi. Kenarlarda oynayan Larin ve Ghezzal'dan savunma beklerine her zaman destek vermeleri istendi.

RAKIBININ dengeli orta sahasını Alex- Pjanic-Josef üçlüsü ile bozmak isteyen Beşiktaş, hızlı hücumlar ve savunma arkasına atılacak toplarla sonuç arayacak.

ALEX belirsizliği, Sambacı'nın idman performansıyla son buldu. Maça ilk 11'de başlayacak olan Alex'ten, Pjanic'e daha yakın olması istendi.

SON haftalarda bitiricilik sıkıntısı yaşayan Batshuayi, hafta boyunca hırsı ile kendini gösterdi. Derbide teknik heyetin en güvendiği isimlerden.

DERBİDE Ghezzal'a büyük iş düşecek. Rakip analizi yapan antrenörler, Cezayirli oyuncuya Galatasaray'ın sol beki Aanholt'un savunmada yaptığı hatalar tek tek anlatıldı.

BAŞKAN Ahmet Nur Çebi ve yönetim, hafta boyunca tesislerde takıma destek oldu. Futbolcuların aileleri ve çocukları da sık sık tesislere gelerek yanlarında yer aldı, moral ve motivasyon kazandırıldı.



Morutan'a pas 'Umut'u verme!

Sergen Yalçın, Umut Meraş'ı Morutan'ı durdurması için tercih edecek. Hedef; Aslan'ın pas yollarını kesebilmek

Teknik direktör Sergen Yalçın, tüm planlarını galibiyet üstüne yaparken Sporting maçındaki kadrodan Welinton ve N'Sakala yerine stoperde Necip, sol bekte Umut Meraş sahada olacak. 48 yaşındaki çalıştırıcı, savunmadaki etkisi ile Rıdvan Yılmaz yerine Umut Meraş'ı tercih ederken oyuncusundan Morutan'a adım attırmamasını istedi. Rumen oyuncuyu durdurarak G.Saray'ın hücum aksiyonlarını kesmek isteyen Sergen Yalçın, orta sahada da oyunu domine ederek derbide sonuca gitmeyi hedefliyor.



TRİBÜNDE 20 BİN KARA KARTAL

VODAFONE Park açıldığından bu yana G.Saray ile 5 kez karşılaşan Kartal, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kazandığı son 4 maçta da kalesinde gol görmeyen Beşiktaş'ı taraftarı yine yalnız bırakmayacak. 20 bin bilet de tükenirken, pankartlarla bir koreografi de planlanıyor.



KİLİDİN ANAHTARI RACHİD GHEZZAL

BEŞIKTAŞ'IN bugün derbideki en büyük silahı Rachid Ghezzal olacak… İki takımın kilit pas sayılarına baktığımızda Beşiktaş 100'e 94'lük üstünlük sağlarken Beşiktaş'ta bu sayının %20'sini tek başına Ghezzal (20) kaydeti. G.Saray'da ise bu alanda Kerem (12) ilk sırada.

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Mehmet ÖZCAN



Florya

FATİH Terim, Beşiktaş'ı perşembe akşamı düşünmeye başladı ve as oyuncuları Kerem ile Morutan'ı Lokomotiv Moskova maçında yedek soyundurarak derbiye sakladı.

RUSYA'DAN cuma sabahı dönen sarı-kırmızılı takıma bir gün izin verildi ve Florya'da derbi hazırlıkları cumartesi sabahı başladı.

BÜYÜK maçlar öncesi tesiste klasikleşen barbekü partisi verildi ve oyuncuların moral motivasyonu üst seviyeye çekildi.

RUSYA'YA götürülmeyen Sacha Boey'in son kontrollerinde sol üst adalesinde zorlanma tespit edildi ve Fransız sağ bekin bugünkü derbide riske edilmemesine karar verildi...

G.SARAY'IN Beşiktaş 11'i net! Muslera'nın önünde Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt görev yapacak. Üçlü orta sahada Taylan'ı Berkan ve Cicaldau tamamlayacak. İleri uçtaki Mohamed'e Morutan&Kerem destek verecek.

BABEL, Diagne ve Halil Dervişoğlu joker olarak kulübede bekleyecek.

KART konusunda oyuncularını uyaran Terim, geçen sezon Vodafone Park'ta 10 kişi kalıp kaybettikleri maçı hatırlattı.

PJANİC, Ghezzal ve Teixeira gibi teknik oyunculara sahip Beşiktaş'a karşı Avrupa Ligi'nde 3 maçta gol yemeyen savunma kurgusu bozulmayacak.

TAYLAN -Berkan-Cicaldau'dan oluşan üçlü orta saha rakibi durdurmaya çalışacak, Morutan ve Kerem'le geçiş hücumları kovalanacak.

DERBİYE yönelik son idman Aslantepe'de taraftara açık olarak gerçekleşti ve tribündeki coşku sayesinde Fatih Terim'in oyuncularını ekstra motive etmesine gerek kalmadı.



HAVA YAĞMURLU ASLAN COŞKULU

Sarı-kırmızılılar, son antrenmanını 11 bin taraftarının önünde NEF Stadı'nda yaptı

G.Saray, Beşiktaş derbisi öncesinde NEF Stadı'nda taraftarı ile buluşup moral depoladı. Taraftara açık olan organizasyonu soğuk ve yağmurlu havaya rağmen 11 bin kişi izlerken oyunculara da büyük sevgi gösterileri vardı. Düz koşu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı süren Arda'nın yanı sıra ağrıları geçmeyen Sacha Boey de Aslantepe'deki idmana çıkmadı ve derbide sağ bekte Yedlin'in oynaması kesinlik kazandı.