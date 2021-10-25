İHA halka arz oluyor! İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?

İHA halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. SPK'nın onay vermesinin ardından İhlas Haber Ajansı hisseleri borsada işlem görmeye başlayacak. Öte yandan 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı belirtildi. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler bu noktada "İHA halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar...