James Michael Tyler hayatını kaybetti! Friends’in Gunther’ı James Michael Tyler kimdir ve neden öldü, kaç yaşındaydı?

Dünyaca ünlü dizi Friends'te Central Perk isimli kafede garsonu canlandıran Gunther karakterine hayat veren James Michael Tyler hayatını kaybetti! Ünlü aktörün ölümüne ilişkin üzüntülerini dile getiren Friends dizisinin yıldızları, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular. Peki; Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler kimdir ve neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler!
28 Mayıs 1962 doğumlu Amerikalı olan oyuncu Friends dizisindeki Gunther rolü ile tanınmıştı.
2018 yılında Tyler'a ileri düzeyde prostat kanseri teşhisi konmuş, daha sonra ise hastalık kemiklerine yayılmıştı.
Menajeri açıklamasında, Tyler'ın çok sayıda insana yardım etmek isteyerek kanser hikayesini cesurca paylaştığını ve insanların prostata yönelik test yaptırması için kampanyalar yürüttüğünü de aktardı.