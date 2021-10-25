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Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:49 Son Güncelleme: 25.10.2021 11:49

James Michael Tyler hayatını kaybetti! Friends'in Gunther’ı James Michael Tyler kimdir ve neden öldü, kaç yaşındaydı?

James Michael Tyler hayatını kaybetti! Friends’in Gunther’ı James Michael Tyler kimdir ve neden öldü, kaç yaşındaydı?

Ünlü Amerikan dizisi Friends’in yıldızları arasında yer alan ve Gunther rolüyle tanınan Amerikalı aktör James Michael Tyler hayatını kaybetti! Dizinin yıldızları sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulunurken “James Michael Tyler kimdir ve neden öldü, kaç yaşındaydı?” gibi sorulara da yanıt aranıyor. James Michael Tyler’ın Pazar sabahı Los Angeles’taki evinde ölü bulunduğu duyurulmuştu. İşte Friends’in Gunther’ı hakkında merak edilenler!

Dünyaca ünlü dizi Friends'te Central Perk isimli kafede garsonu canlandıran Gunther karakterine hayat veren James Michael Tyler hayatını kaybetti! Ünlü aktörün ölümüne ilişkin üzüntülerini dile getiren Friends dizisinin yıldızları, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular. Peki; Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler kimdir ve neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler!

JAMES MİCHAEL TYLER KİMDİR?

28 Mayıs 1962 doğumlu Amerikalı olan oyuncu Friends dizisindeki Gunther rolü ile tanınmıştı.

2018 yılında Tyler'a ileri düzeyde prostat kanseri teşhisi konmuş, daha sonra ise hastalık kemiklerine yayılmıştı.

Menajeri açıklamasında, Tyler'ın çok sayıda insana yardım etmek isteyerek kanser hikayesini cesurca paylaştığını ve insanların prostata yönelik test yaptırması için kampanyalar yürüttüğünü de aktardı.

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James Michael Tyler hayatını kaybetti! Friends'in Gunther’ı James Michael Tyler kimdir ve neden öldü, kaç yaşındaydı?
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