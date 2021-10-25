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Giriş Tarihi: 25.10.2021 07:26 Son Güncelleme: 25.10.2021 07:27

Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? (Bakanlar Kurulu) Kabine Toplantısı'nın tarihi ne zaman?

Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’nın tarihi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Toplantının tarihi netleşirken gündemde; fahiş fiyatlar, terörle mücadele ve dur durak bilmeyen vaka sayılarının olması bekleniyor. Öte yandan binlerce kişi “Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, yarın mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Gerçekleşen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek halka seslenecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...

Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'na çevrildi. Koronavirüs salgını sürecinde gerek tedbir kararlarının verildiği gerekse süreçle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya saatler kala vatandaşlar "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, yarın mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu haftaki toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınması beklentiler arasında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde neler var? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.

G-20 ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek. Burada ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Terörle mücadele de kabine toplantısı gündeminde yer alıyor. Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

KORONAVİRÜSTE SON VAKA VE AŞILAMA SAYILARI

Artan vaka sayıları konuşulacak. Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. Bilindiği gibi kovid-19 pandemisinde dün itbarıyla günlük vefat tablosunda 217 rakamı görüldü.

FIRSATÇILAR VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabinede öncelikli gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlarla mücadelede atılan adımların takibi de olacak. Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alınmış ve hem yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirilmiş hem de Tarım Kredi Kooperatif marketleri devreye alınmıştı. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek ve atılan bu adımlara ilişkin son durum masaya yatırılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kabine toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek kabinede alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

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Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? (Bakanlar Kurulu) Kabine Toplantısı'nın tarihi ne zaman?
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