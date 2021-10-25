Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? (Bakanlar Kurulu) Kabine Toplantısı'nın tarihi ne zaman?

Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'na çevrildi. Koronavirüs salgını sürecinde gerek tedbir kararlarının verildiği gerekse süreçle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya saatler kala vatandaşlar "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, yarın mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu haftaki toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınması beklentiler arasında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündemde neler var? İşte tüm detaylar...