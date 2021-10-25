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Giriş Tarihi: 25.10.2021 18:56

Kalp Yarası 17. yeni bölüm Atv canlı izle! 25 Ekim 2021 Kalp Yarası son bölüm tamamı izle

Kalp Yarası 17. yeni bölüm Atv canlı izle! 25 Ekim 2021 Kalp Yarası son bölüm tamamı izle

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölüm Atv canlı izle ekranı ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bölümde izleyenleri ekran başına kilitleyecek yeni gelişmeler yaşanacak. Bu hafta Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır. Dizinin bu haftaki bölümünü izlemek isteyenler Kalp Yarası yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 25 Ekim 2021 Kalp Yarası Atv ile canlı izle ekranı ile son bölümde yaşananlar…

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası canlı izle araştırmaları devam ediyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı yapımda bu hafta Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler ATV canlı yayın ile Kalp Yarası 17. bölüm izle ekranına kilitlendi. İşte Kalp Yarası canlı izle ekranı ile ATV'de Kalp Yarası 17.son bölüm izle seçeneği…

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Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.

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Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.

Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir.

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Kalp Yarası 17. yeni bölüm Atv canlı izle! 25 Ekim 2021 Kalp Yarası son bölüm tamamı izle
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