Kırık Hayatlar yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Gündüz kuşağı dizisi Kırık Hayatlar Kanal D yayın akışında görülmeyince merak edilmeye başlandı. Normalde her gün saat 11.00'da yayınlanan Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre dizinin yayın günü değişti. Peki Kırık Hayatlar final mi, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda?
Kanal D'de kırık hayatlar dizisi yerine evim şahane programı saat 11:00'den itibaren izleyenlerle buluşacak. Kırık Hayatlar 25 Ekim'den itibaren hafta içi her gün saat 13.00'da TeVE 2'de ekrana gelecek.
Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda?
Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Kırık Hayatlar dizisi cuma günü son olarak Kanal D'de yayınlandı dizi 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren yeni bölümleriyle TeVe 2 kanalında yayınlanacak.
13:00 KIRIK HAYATLAR
14.00 AŞKI MEMNU
16.00 YAPRAK DÖKÜMÜ
18.00 YAPRAK DÖKÜMÜ