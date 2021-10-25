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Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:19

Kırık Hayatlar final mi, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda?

Kırık Hayatlar final mi, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda?

Hafta içi her gün ekrana gelen Kırık Hayatlar yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizinin fenomen takipçileri Kanal D yayın akışında diziyi göremeyince Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak, neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda her gün 11.00’da izleyiciyle buluşan yapımın akıbeti belli oldu. Peki Kırık Hayatlar final mi, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda? İşte yanıtı…

Kırık Hayatlar yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Gündüz kuşağı dizisi Kırık Hayatlar Kanal D yayın akışında görülmeyince merak edilmeye başlandı. Normalde her gün saat 11.00'da yayınlanan Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre dizinin yayın günü değişti. Peki Kırık Hayatlar final mi, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda?

KIRIK HAYATLAR FİNAL Mİ, NEDEN YOK?

Kanal D'de kırık hayatlar dizisi yerine evim şahane programı saat 11:00'den itibaren izleyenlerle buluşacak. Kırık Hayatlar 25 Ekim'den itibaren hafta içi her gün saat 13.00'da TeVE 2'de ekrana gelecek.

Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda?

Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Kırık Hayatlar dizisi cuma günü son olarak Kanal D'de yayınlandı dizi 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren yeni bölümleriyle TeVe 2 kanalında yayınlanacak.

TEVE 2 YAYIN AKIŞI

13:00 KIRIK HAYATLAR

14.00 AŞKI MEMNU

16.00 YAPRAK DÖKÜMÜ

18.00 YAPRAK DÖKÜMÜ

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Kırık Hayatlar final mi, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda?
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