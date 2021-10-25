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Giriş Tarihi: 25.10.2021 14:17 Son Güncelleme: 25.10.2021 14:49

Manchester United fark yedi İngiliz basını yerin dibine soktu! İşler tersine döndü, Ronaldo...

AA
Manchester United fark yedi İngiliz basını yerin dibine soktu! İşler tersine döndü, Ronaldo...

Cristiano Ronaldolu Manchester United, kendi saha ve seyircisi önünde Liverpool'a 5-0 mağlup oldu! Mısırlı oyuncu Salah'ın hat-trick yaptığı karşılaşmaya Ole Gunnar Solskjaer'in tercihleri damga vurdu. İngiliz medyası Manchester United - Liverpool karşılaşmasını manşetlere taşıdı. Eleştiri okları Solksjaer'in üstündeydi...

Liverpool, şampiyonluk yolunda çok önemli bir üç puan aldı. Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Sancho, Martial, Varane gibi yıldızları kadrosunda barındıran Manchester United, dün akşam Liverpool karşısında bozguna uğradı. Guardian, BBC Sport, The Sun ve The Telegraph, maçı manşetlerine taşıdı.

Guardian gazetesi, maçta 3 gol atan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın performansını öne çıkararak, "Salah'ın hat-trick'i sayesinde Liverpool, Manchester United'ı sahadan sildi." başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu.

Manchester Unitedlı taraftarların, skorun ilk yarı sonunda 4-0 olmasının ardından takımlarını ıslıkladığının hatırlatıldığı haberde, "Salah'ın, Liverpool'un beşinci, kendinin üçüncü golünü maçın henüz 50. dakikasında atması, skor farkının daha da büyüyebileceğini gösterdi. Pogba'nın atılmasının ardından 60. dakikadan itibaren sahada 10 kişi kalan Manchester United'da taraftarlar için kabus dolu bir gece oldu." ifadeleri kullanıldı.

BBC Sport'ta yapılan maç analizinde ise Liverpool'un rakibi karşısında büyük üstünlük kurduğu belirtilerek, "Liverpool, top kontrolü, teknik direktörlük, organizasyon ve taktik gibi oyunun her yönünde Manchester United'ın yıllarca önünde bir çizgide olduğunu gösterdi. Klopp, 6 yıllık süreçte Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonluğu kazandırdığı takımına verdiği taktiksel gücü, herkese gösterdi." değerlendirmesi yapıldı.

The Sun gazetesi, "Kırmızı Şeytanlar, Salah'ın hat-trick yaptığı maçta, Liverpool karşısında 5-0'lık skorla sahada aşağılandı." başlığıyla sunduğu haberde, Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e ağır eleştirilerde bulundu.

Norveçli teknik adamın maç boyunca büyük taktik hatalar yaptığının vurgulandığı haberde, "Ole Gunnar Solskjaer'in elit bir futbol kulübünü yönetebilme yeteneğine sahip olmadığı, bu maçta ortaya çıktı. Manchester United teknik direktörünün, artık şapkayı önüne koyup düşünmesi ve yaptıklarından utanması gerekiyor." şeklinde görüş belirtildi.

The Telegraph gazetesi de Solskjaer'in, bu sonuca rağmen istifa etmeyi düşünmediği yönündeki açıklamalarını öne çıkararak, "Solskjaer, İngiliz futbolunun en karanlık gününü yaşadı. Maç sırasında pes etmeye çok yaklaştıklarını kabul eden Norveçli teknik direktör, istifa etmeyeceğini söyledi.

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Manchester United fark yedi İngiliz basını yerin dibine soktu! İşler tersine döndü, Ronaldo...
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