Manchester United fark yedi İngiliz basını yerin dibine soktu! İşler tersine döndü, Ronaldo...

BBC Sport'ta yapılan maç analizinde ise Liverpool'un rakibi karşısında büyük üstünlük kurduğu belirtilerek, "Liverpool, top kontrolü, teknik direktörlük, organizasyon ve taktik gibi oyunun her yönünde Manchester United'ın yıllarca önünde bir çizgide olduğunu gösterdi. Klopp, 6 yıllık süreçte Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonluğu kazandırdığı takımına verdiği taktiksel gücü, herkese gösterdi." değerlendirmesi yapıldı.