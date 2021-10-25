Marcao 8 maç sonra Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ilk 11’de! Çarpıcı istatistik...

MARCAO'LU GALATASARAY GOL YEMİYOR!

Galatasaray, bu sezon Brezilyalı stoperin oynadığı hiçbir maçta yenilmezken kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılılar Marcao'nun oynadığı maçlarda, ligde Giresunspor'u yenerken, Avrupa Ligi'nde ise Lazio ve Lokomotiv Moskova'yı mağlup etti ve Marsilya ile de berabere kaldı.