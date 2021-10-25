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Giriş Tarihi: 25.10.2021 18:48 Son Güncelleme: 25.10.2021 18:59

Marcao 8 maç sonra Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ilk 11'de! Çarpıcı istatistik...

Marcao 8 maç sonra Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ilk 11’de! Çarpıcı istatistik...

Süper Lig'in 10. haftasında derbide Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda 8 maçlık cezası biten Brezilyalı stoper Marcao, karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda 8 maçlık cezası biten Brezilyalı stoper Marcao, derbiye ilk 11'de başlayacak. 25 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 2 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkıyor.

Derbinin 11'leri şu şekilde;

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Marcao, Süper Lig ilk haftasında Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı sportmenliğe aykırı hareketleri sonrası kırmızı kart görmüştü ve 8 maç ceza almıştı.

MARCAO'LU GALATASARAY GOL YEMİYOR!

Galatasaray, bu sezon Brezilyalı stoperin oynadığı hiçbir maçta yenilmezken kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılılar Marcao'nun oynadığı maçlarda, ligde Giresunspor'u yenerken, Avrupa Ligi'nde ise Lazio ve Lokomotiv Moskova'yı mağlup etti ve Marsilya ile de berabere kaldı.

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Marcao 8 maç sonra Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ilk 11'de! Çarpıcı istatistik...
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