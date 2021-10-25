Mavi Şimşek’ten geçit yok

Gradel’in golüyle öne geçen Yiğidolar, Henrique’nin çift sarıdan kızarmasıyla 10 kişi kaldı. Ardından saha içindeki gerginlikte Adana Demirspor’dan Akintola da atıldı. 90+7’de Mario Balotelli penaltıdan skoru ilan etti
Süper Lig'de son iki maçında 1 puan alabilen Demir Grup Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'la da 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar, 7. dakikada Max Gradel'inceza alanı dışından vuruşuyla 1-0 öne geçti. 31. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal mutlak bir golü önledi ve ilk yarı tek golle sona erdi. İkinci yarıya hızlı giren Adana Demirspor; Yunus ve Vargas ile yakaladığıpozisyonları gole çeviremedi. 67'de Tarık'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Henrique, Sivasspor'u 10 kişi bıraktı. 83. dakikada iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmada Demirspor'da Akintola kırmızı kart gördü. 90+7'de Assombalonga ceza sahasında düşürülünce hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Atışı gole çeviren Balotelli skoru ilan etti: 1-1.
BÖYLE HAKEMLİK OLMAZ
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından hakem Bahattin Şimşek'i eleştirdi: "Yazık ya! Henrique'yi inanılmaz kolay attı. Böyle insan atılmaz. Balotelli geldi bir sürü şey yaptı, hepimizi sinirlendirdi.M açın ikinci yarısında futbol oynanmadı. Hakemin yaptıkları tehlikeli çünkü taraftarı geriyor. Güzel maç yönetsinler."