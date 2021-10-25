Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mavi Şimşek’ten geçit yok
Giriş Tarihi: 25.10.2021

Mavi Şimşek’ten geçit yok

Mavi Şimşek’ten geçit yok

Gradel’in golüyle öne geçen Yiğidolar, Henrique’nin çift sarıdan kızarmasıyla 10 kişi kaldı. Ardından saha içindeki gerginlikte Adana Demirspor’dan Akintola da atıldı. 90+7’de Mario Balotelli penaltıdan skoru ilan etti

Süper Lig'de son iki maçında 1 puan alabilen Demir Grup Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'la da 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar, 7. dakikada Max Gradel'in ceza alanı dışından vuruşuyla 1-0 öne geçti. 31. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal mutlak bir golü önledi ve ilk yarı tek golle sona erdi. İkinci yarıya hızlı giren Adana Demirspor; Yunus ve Vargas ile yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. 67'de Tarık'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Henrique, Sivasspor'u 10 kişi bıraktı. 83. dakikada iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmada Demirspor'da Akintola kırmızı kart gördü. 90+7'de Assombalonga ceza sahasında düşürülünce hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Atışı gole çeviren Balotelli skoru ilan etti: 1-1.

BÖYLE HAKEMLİK OLMAZ
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından hakem Bahattin Şimşek'i eleştirdi: "Yazık ya! Henrique'yi inanılmaz kolay attı. Böyle insan atılmaz. Balotelli geldi bir sürü şey yaptı, hepimizi sinirlendirdi.M açın ikinci yarısında futbol oynanmadı. Hakemin yaptıkları tehlikeli çünkü taraftarı geriyor. Güzel maç yönetsinler."

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün gece MasterChef'te kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? TV8 24 Ekim 2021 MasterChef'te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay!
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Sinirlerine hakim olamadı, saha karıştı…
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler! "Pazarda patates mi satıyorsun?"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de tepki! "Bu söylenecek kelime mi?"
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun başı üvey oğlu ile dertte!
Son dakika: Çılgın Marsilya taraftarı yine yaptı yapacağını! PSG’li Neymar’a polis koruması, Cengiz Ünder damga vurdu…
AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı
ABD basını Başkan Erdoğan’ın Osman Kavala çıkışını manşete taşıdı
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Mavi Şimşek’ten geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA