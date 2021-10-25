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Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:50 Son Güncelleme: 25.10.2021 11:51

MEB personel alımı başvuru tarihleri: 2021 MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

MEB personel alımı başvuru tarihleri: 2021 MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personelinin istihdam edileceği duyurulmuştu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise konu ile ilgili “MEB personel alımı başvurusu başladı mı? 2021 MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?” sorularına yanıt arıyor. MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim 2021 tarihinde başladı!

Fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na destek personeli alımı yapılacak. Bu kapsamda; başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek isteyenler sürece yönelik araştırmalarını yaparken MEB personel alımı 25 Ekim 2021 Pazartesi günü başladı ve Kasım ayında kurum tarafından belirtilen tarihte sona erecek. İşte 2021 MEB personel alımı başvuru şartları ve işlem bilgileri.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 25.10.2021–05.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 05.11.2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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MEB personel alımı başvuru tarihleri: 2021 MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
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