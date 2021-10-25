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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Rakamlarla derbı

Rakamlarla derbı
Muslera güven veriyor
KALECILER arasında Galatasaray adına Muslera, maç başı 2.2 kurtarış ile yüzde 63'lük bir dilimle mücadele ederken, Kartal'da Ersin Destanoğlu maç başı sadece 1.2 kurtarışla %64 yüzde tutturdu.

Golcülerde Batshuayi farkı
18 gollü Beşiktaş'ta, Batshuayi (4) Kartal'ın en çok gol atan oyuncusu oldu. 14 kez fileleri havalandıran Galatasaray'da Mohamed (3), golcülüğünü konuşturdu.

Hava hâkimiyeti Aslan'ın
142 kez hava topu kazanan Aslan, Beşiktaş'ı (131) geride bıraktı. Sarıkırmızılılarda Nelsson (22) zirvede bulunurken, Kartal'da da Vida (18) öne çıkan isim oldu.

;Beşiktaş sonuca gidiyor
ATAKLARI golle sonuçlandırma değerinde Beşiktaş önde. Kartal, 171 girişimde 18 golle, % 10.5 ortalama tutturdu. Aslan, 190 ataktan 14 gol çıkarırken, 7.4'lük oran yakaladı.

Aslan hem atıyor hem yiyor
31-45 arası G.Saray'ın (4) en fazla gol yediği ve attığı (4) zaman dilimi oldu. Beşiktaş, ikinci yarının ilk 15 dakikasında 6 gol attı, 76-90'da da 4 golü kalesinde gördü.
Füzeci Beşiktaş!

KARTAL, ligin ceza sahası dışından en çok gol atan (5) takımı. Teixeira da iki golle ekibinin bu alanda lideri. 14 kez fileleri sarsan G.Saray ise dışarıdan gol değerinde 1'de kaldı

Cimbom top tutamıyor
GALATASARAY 106 top kaptırmayla ligin en kötü ikinci ekibi durumuna düşerken, Beşiktaş da Aslan'ı 99 değeriyle takip etti. G.Saray'da en çok top kaybeden isim Halil...

Top hırsızı Kartal
BEŞIKTAŞ, top çalma istatistiğinde ligde ikinci... Rakiplerinden 191 top kapan Kartal'da en etkili isim Josef... Galatasaray ise rakiplerinden 144 kez top çaldı.

Beşiktaş sert ve öfkeli
KARA Kartal ligin ilk 10 haftasında rakiplerine 120 faul yaptı. Galatasaray ise 99 faulle ligin en yumuşak 2 takımından biri durumunda bulunuyor.

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