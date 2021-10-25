Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Masterchef kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralaması her gün değişiyor. Medya gündeminin yakın takipçileri bu noktada reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama araştırmalarına başladı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim 2021 reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Masterchef kim birinci oldu?