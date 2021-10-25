Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Masterchef kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralaması her gün değişiyor. Medya gündeminin yakın takipçileri bu noktada reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama araştırmalarına başladı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim 2021 reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Masterchef kim birinci oldu?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
17 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı dizisinin oldu.
AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Teşkilat (Özet) yer aldı.
TOTAL İLK 5
TEŞKİLAT
YARGI
GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
YARGI ÖZET
TEŞKİLAT ÖZET