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Giriş Tarihi: 25.10.2021 08:49

Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Masterchef kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Masterchef kim birinci oldu?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları birinciliği için yarıştı. Her gün bir önceki günün reyting sonuç sıralaması belli olurken dünün Total, AB, ABC1 sıralaması merak ediliyor. Kanal D’de Yargı, TRT1’de Teşkilat, Tv8’de Mastechef yeni bölümleriyle ekrana geldi. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı dizisi üstlendi. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Masterchef kim birinci oldu? İşte tüm sıralama

Reyting sonuçları açıklanıyor… Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralaması her gün değişiyor. Medya gündeminin yakın takipçileri bu noktada reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama araştırmalarına başladı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim 2021 reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Masterchef kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

17 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı dizisinin oldu.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Teşkilat (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 5

TEŞKİLAT

YARGI

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

YARGI ÖZET

TEŞKİLAT ÖZET

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim reyting sonuçları Yargı, Teşkilat, Masterchef kim birinci oldu?
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